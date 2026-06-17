Россиянин с баллонным ключом и знакомой ограбили ювелирный салон

В Приморском крае задержали второго подозреваемого в ограблении ювелирного

В Приморском крае задержали второго подозреваемого в ограблении ювелирного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина, расположенного на улице Плеханова. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Был проведен опрос персонала и изучены записи с камер наблюдения.

Стало известно, что злоумышленники заранее спланировали ограбление. Девушка под видом покупателя отвлекала продавца, в это время в помещение магазина забежал мужчина в маске и, разбив витрину баллонным ключом, похитил пластмассовый планшет с золотыми украшениям общей стоимостью около двух миллионов рублей. После этого злоумышленники скрылись.

Сначала сотрудники полиции задержали 37-летнюю соучастницу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Спустя время в отдел был доставлен 28-летний мужчина, который на допросе дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что нелегальные ночные таксисты усыпляли и грабили пассажиров в российском городе.