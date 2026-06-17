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13:20, 17 июня 2026Россия

Стали известны детали смертельного удара ВСУ по автобусу с детьми в российском регионе

ВСУ атаковали дронами автобус с детьми из Белоруссии в Почепском районе под Брянском
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами самолетного типа по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Почепском районе Брянской области. Детали смертельной атаки сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

Шестерых раненых доставили в больницу. Остальных детей в ближайшее время отправят в Белоруссию.

Об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии стало известно 17 июня. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала женщина, еще шестеро человек, включая четверых детей, получили ранения.

Комментируя удар ВСУ, МИД Белоруссии заявило, что дипломатов проинформировали об атаке украинских дронов по автобусу с детьми. В ведомстве отметили, что специалисты уточняют информацию о нападении.

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