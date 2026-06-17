В Минске отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

МИД Белоруссии проинформирован об ударе ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

МИД Белоруссии был проинформирован об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми и уточняет информацию о нападении. Об этом со ссылкой на дипломатическое ведомство сообщает в Telegram «Sputnik Белоруссия».

«МИД Белоруссии проинформирован об инциденте в Брянской области, информация по происшествию уточняется», — говорится в публикации.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала женщина. Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают помощь.

Ранее врио губернатора Брянской области сообщил об ударе ВСУ по автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов. Пострадали фельдшер, водитель и медсестра. По словам Ковальчука, от более тяжелых последствий экипаж скорой спас водитель, который сумел увести машину от прямого удара.