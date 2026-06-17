Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 17 июня 2026Бывший СССР

Стало известно направление наступления ВС России фронтом в 20 километров в Донбассе

Марочко: ВС России наступают у Нового Донбасса фронтом в 20 километров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска наступают фронтом в 20 километров у Нового Донбасса. Направление российского наступления стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«Наши войска наступают широким участком фронта у Нового Донбасса. Этот участок составляет более 20 километров», — заявил Марочко.

Он добавил, что в случае успешного наступления украинское командование будет вынуждено перебросить до половины группировки из-под Константиновки, чтобы сдержать прорыв.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» генерал-майор Антон Грунис. Как он утверждает, Россия завершает зачистку в районах Константиновки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сговоре Трампа и европейских лидеров по Ирану и Украине

    Аэропорт Сочи вновь вернулся к работе

    В России рассказали об опередившей время «Черной акуле»

    В российском регионе разрешили расправляться с бродячими собаками

    Платную медпомощь в России будут оказывать по-новому

    Студент из Индии попался на преступлениях в российском городе

    Австрия обыграла Иорданию в первом матче на ЧМ-2026

    23-летняя российская блогерша ответила на вопрос о востребованности секса у зумеров

    В сети восхитились дочерью Сильвестра Сталлоне в бикини

    Россиянка описала блюдо на шведском столе в Египте фразой «может преподнести сюрприз»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok