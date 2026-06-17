Стало известно направление наступления ВС России фронтом в 20 километров в Донбассе

Марочко: ВС России наступают у Нового Донбасса фронтом в 20 километров

Российские войска наступают фронтом в 20 километров у Нового Донбасса. Направление российского наступления стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«Наши войска наступают широким участком фронта у Нового Донбасса. Этот участок составляет более 20 километров», — заявил Марочко.

Он добавил, что в случае успешного наступления украинское командование будет вынуждено перебросить до половины группировки из-под Константиновки, чтобы сдержать прорыв.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» генерал-майор Антон Грунис. Как он утверждает, Россия завершает зачистку в районах Константиновки.