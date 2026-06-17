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08:57, 17 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об «ослеплении» ВСУ на одном из участков фронта

Командир Штурман: ВС РФ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Сумской области. Об этом рассказал командир расчета с позывным Штурман, передает ТАСС.

«Разведчики вскрыли вражеский пункт управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — прим. "Ленты.ру") — он был замаскирован в заброшенном здании в прифронтовой полосе. Оттуда противник управлял своими дронами, корректировал огонь и запускал "Бабу-ягу"», — высказался военнослужащий.

По его словам, пункт полностью уничтожен, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) «ослепли» на данном участке фронта. Отмечается, что российские подразделения теперь могут работать без помех.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Сумской области массово пропадают без вести военнослужащие Воздушных сил, в том числе техники, обслуживающие военные самолеты. По заявлениям силовиков, техников отправляют в штурмовики ВСУ.

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