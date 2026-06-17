ТАСС: Командование ВСУ отказалось снабжать «Азов», переброшенный под Сумы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается снабжать продовольствием переброшенных под Сумы бойцов Третьего армейского корпуса, созданного основателями «Азова» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«Украинские волонтеры пытаются обеспечить их продовольствием из-за нежелания украинского командования на данном участке фронта снабжать самое медийное украинское формирование», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что переброска бойцов «Азова» связана с колоссальными потерями ВСУ под Сумами.

Ранее стало известно, что после назначения министром обороны Михаил Федоров предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить новым главкомом ВСУ основателя «Азова» Андрея Билецкого (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В украинской прессе его кандидатуру объяснили способностью действовать нестандартно по сравнению с действующим главкомом Александром Сырским.