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11:52, 16 июня 2026Бывший СССР

Министр обороны Украины предложил назначить главкомом ВСУ основателя «Азова»

«РБК-Украина»: Федоров предлагал Зеленскому сменить главнокомандующего ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Fredrik Sandberg/tt / Reuters

После назначения министром обороны Михаил Федоров предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому сместить Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Когда Федорова только назначили в Минобороны, он предложил президенту сменить главкома», — сказано в материале.

Среди кандидатов на этот пост называется основатель полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«РБК-Украина» раскрыла несколько конфликтных точек во властных структурах Украины. В материале упоминаются противоречия между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также между Зеленским и Федоровым.

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