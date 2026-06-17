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18:38, 17 июня 2026Путешествия

Судьбу застрявших в аэропорту Сочи пассажиров описали фразой «как говно в проруби»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россиянка описала судьбу застрявших в аэропорту Сочи пассажиров фразой «как говно в проруби». Своим мнением она поделилась на странице @vasina87 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации объяснила, что планировала вылететь из курортного города в Ереван, Армения, однако билеты пассажиров были аннулированы по неизвестной причине. При этом все путешественники уже прошли досмотр и собирались на паспортный контроль, который на тот момент был приостановлен.

Из аэропорта пассажиров не выпускали. Причин произошедшего россиянка не объяснила.

Ранее сообщалось, что россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за многочисленных переносов и отмен рейсов в другие города. За два дня людям выдали несколько ваучеров на питание, однако в заведениях, где их принимают, закончилась еда.

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