Судьбу застрявших в аэропорту Сочи пассажиров описали фразой «как говно в проруби»

Россиянка описала судьбу застрявших в аэропорту Сочи пассажиров фразой «как говно в проруби». Своим мнением она поделилась на странице @vasina87 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации объяснила, что планировала вылететь из курортного города в Ереван, Армения, однако билеты пассажиров были аннулированы по неизвестной причине. При этом все путешественники уже прошли досмотр и собирались на паспортный контроль, который на тот момент был приостановлен.

Из аэропорта пассажиров не выпускали. Причин произошедшего россиянка не объяснила.

Ранее сообщалось, что россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за многочисленных переносов и отмен рейсов в другие города. За два дня людям выдали несколько ваучеров на питание, однако в заведениях, где их принимают, закончилась еда.

