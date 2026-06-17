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21:16, 17 июня 2026Мир

Трамп назвал повод разбомбить Иран «к чертям»

Трамп заявил, что США разбомбят Иран «к чертям» при нарушении соглашения Тегераном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Martial Trezzini / Reuters

США нанесут по Ирану удар, если Тегеран нарушит соглашение. Об этом предупредил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он признался, что не желает такого развития событий, но в случае отказа соблюдать договоренности Иран будет разбомблен «к чертям». При этом политик считает, что Тегеран не собирается идти на какие-либо нарушения.

15 июня Трамп сказал, что текст соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет опубликован после встречи делегаций двух стран 19 июня. В подписании документа примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном вечером 15 июня. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

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