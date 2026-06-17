Трамп назвал повод разбомбить Иран «к чертям»

Трамп заявил, что США разбомбят Иран «к чертям» при нарушении соглашения Тегераном

США нанесут по Ирану удар, если Тегеран нарушит соглашение. Об этом предупредил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он признался, что не желает такого развития событий, но в случае отказа соблюдать договоренности Иран будет разбомблен «к чертям». При этом политик считает, что Тегеран не собирается идти на какие-либо нарушения.

15 июня Трамп сказал, что текст соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет опубликован после встречи делегаций двух стран 19 июня. В подписании документа примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном вечером 15 июня. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.