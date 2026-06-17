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11:54, 17 июня 2026Экономика

Трампа уличили в нарушении еще одного обещания

WP: Строительство бального зала Трампа обойдется США в 600 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бальный зал и бункер, которые захотел построить президент США Дональд Трамп, придется возводить на деньги налогоплательщиков, хотя глава государства обещал покрыть расходы за счет частных пожертвований. Об этом сообщило издание Washington Post (WP).

Изначально американцам обещали, что строительство этих объектов, которые должны появиться на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, обойдется в 400 миллионов долларов. Однако, как следует из сметы подрядчика, общая стоимость строительства уже взлетела до 600 миллионов долларов, причем более половины этой суммы поступит из казны. Более того, когда власти США обещали не тратить «ни цента налогоплательщиков», Белый дом уже знал о выросшей цене строительства.

«Оценки стоимости были значительно выше, чем признавали представители администрации в публичных заявлениях или судебных документах. С момента объявления о начале работ предполагалось, что они будут в значительной степени финансироваться за счет средств налогоплательщиков», — пишет WP.

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Оно также обратило внимание на крайнюю непопулярность этого проекта среди большинства американцев.

Ранее сообщалось, что в бальном зале Белого дома построят площадку для дронов, которая, по словам Трампа, станет «самым передовым сооружением такого рода».

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