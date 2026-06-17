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19:31, 17 июня 2026Россия

Украина бросила против российских войск скандально известную военную технику

Российские военные подбили скандально известные БТР «Буцефал»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wikipedia

Вооруженные силы Украины бросили против российских войск две единицы скандально известной военной техники — бронетранспортера (БТР) «Буцефал» собственного производства. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в бой с этой техникой пришлось вступить военным из группировки «Юг». Российские бойцы нанесли по «Буцефалам» удар и подбили оба БТР. В каком именно районе специальной военной операции (СВО) произошел бой, не уточняется.

Профильные медиа признают достоинства БТР «Буцефал» как модели и даже ставят их в один ряд с российскими разработками, однако отмечают, что производящий эти броневики завод выпускает слишком большой процент брака, из-за чего техника, которую Киев поставлял за рубеж, стала скандально известной. Так, закупавшие «Буцефалов» военные их Ирака оформили множество запросов на обмен этой техники, а некоторые экземпляры просто вернули Украине. В Ираке утверждали, что эти БТР просто непригодны для эксплуатации. Кроме того, недовольство присланными «Буцефалами» высказывали и в Индонезии — заявленные как машины для морской пехоты, украинские БТР плохо справлялись с водными преградами.

Ранее сообщалось о боевом столкновении ВС России с десантным катером ВСУ Combat Boat 90, который производят в Швеции.

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