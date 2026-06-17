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11:38, 17 июня 2026Бывший СССР

В ЕС назвали реальный срок вступления Украины

Посол ЕС Матернова: 2030 год является очень реальным сроком вступления Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Реальным сроком вступления Украины в Европейский союз (ЕС) является 2030 год. Такое заявление сделала посол ЕС Катарина Матернова, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас речь идет об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Киев готов к этому шагу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен анонсировала переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз с 15 июня. На них, в частности, будут обсуждаться разделы о демократии, евроценностях и верховенстве закона.

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