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23:31, 17 июня 2026Мир

В Польше раскритиковали «пиар-кампанию Зеленского»

MP: Киев врет и разворачивает пиар-кампании ради западной помощи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский развернул «пиар-кампанию» перед саммитом «Большой семерки» (G7), чтобы добиться получения помощи от Запада. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Утверждается, что Киев пытается убедить Запад в целесообразности дальнейшей поддержки Украины, однако реальное положение украинских войск «становится все более трагичным». При этом военная помощь Киеву нужна в первую очередь самому Зеленскому и его окружению, считает автор.

«Они хотят любой ценой удержаться у власти, понимая, что окончание конфликта неизбежно поставит крест на их политической карьере — возможно, их ожидают и юридические проблемы, связанные с обвинениями в коррупции. Оставаться в нынешнем состоянии и постоянно откладывать выборы, хотя президентский срок уже давно истек, можно только в условиях войны», — указано в статье.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил о захвате Украины Зеленским. «Если на Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане», — высказался он.

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