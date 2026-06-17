MP: Киев врет и разворачивает пиар-кампании ради западной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский развернул «пиар-кампанию» перед саммитом «Большой семерки» (G7), чтобы добиться получения помощи от Запада. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Утверждается, что Киев пытается убедить Запад в целесообразности дальнейшей поддержки Украины, однако реальное положение украинских войск «становится все более трагичным». При этом военная помощь Киеву нужна в первую очередь самому Зеленскому и его окружению, считает автор.

«Они хотят любой ценой удержаться у власти, понимая, что окончание конфликта неизбежно поставит крест на их политической карьере — возможно, их ожидают и юридические проблемы, связанные с обвинениями в коррупции. Оставаться в нынешнем состоянии и постоянно откладывать выборы, хотя президентский срок уже давно истек, можно только в условиях войны», — указано в статье.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил о захвате Украины Зеленским. «Если на Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане», — высказался он.