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00:51, 17 июня 2026Мир

В России высказались о посреднической роли ООН в урегулировании конфликта на Украине

МИД: Россия не рассчитывает на посредничество ООН в урегулировании конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия не рассчитывает на то, что ООН станет посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта. С такой позицией в интервью «Известиям» выступил замглавы российского МИД Александр Алимов.

Дипломат подчеркнул, что пока нет никаких оснований для того, чтобы Москва начала переговоры подобного характера. «Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу потенциала у ООН для этого», — заявил Алимов.

Замглавы внешнеполитического ведомства пояснил, что поведение секретариата и генерального секретаря организации «напрочь лишает их такой роли, таких полномочий, такого авторитета».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед уходом с поста решил добить авторитет органа бездоказательными обвинениями в адрес России

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