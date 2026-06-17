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14:01, 17 июня 2026Наука и техника

В США предложили печатать дроны на ЛБС

Американский стартап Firestorm предложил печатать дроны на линии боевого соприкосновения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dave Kaup / Reuters

Американский стартап Firestorm предложил печатать дроны на линии боевого соприкосновения (ЛБС), пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Установку для печати дронов, включающую трехмерные промышленные принтеры и роборуки, предлагается разместить в стандартном морском контейнере. В месяц такое решение, как уверяет Firestorm, может выпускать до 50 дронов вроде Tempest.

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В январе 2025 года портал Army Recognition заметил, что Воздушно-десантная дивизия Армии США начала печатать малые беспилотные летательные аппараты на 3D-принтерах.

В сентябре 2024 года газета «Известия» сообщала, что российские войска получили 3D-принтеры для производства запасных частей, что позволит сократить сроки ремонта и обслуживания техники.

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