Вероятность попытки втянуть новую страну в СВО оценили

Военэксперт Сивков: Вряд ли Киев ударом по автобусу хотел втянуть Белоруссию в конфликт

Вряд ли Киев ударом по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области хотел втянуть Белоруссию в конфликт. Так вероятность попытки втянуть новую страну в специальную военную операцию (СВО) оценил российский военэксперт, капитан первого ранга запаса Константин Сивков, его слова приводит NEWS.ru.

Как рассказал Сивков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли наверняка знать, что в подвергшемся удару автобусе ехали именно граждане Белоруссии. При этом он подчеркнул, что удар по гражданскому автобусу в любом случае является террористическим актом.

Подтвердить, что именно дети из Белоруссии ехали в этом автобусе, ВСУ было бы достаточно сложно. Так что я не думаю, что они хотели таким образом втянуть Минск в конфликт Константин Сивков

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали под Брянском пассажирский автобус.

Внутри находились участники детской футбольной команды из белорусского Гомеля, которые направлялись на отдых в Геленджик. По информации врио губернатора региона Егора Ковальчука, жертвой удара стала женщина, сопровождавшая команду. По автобусу могли бить дроном самолетного типа.