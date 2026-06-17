Ветка насквозь проткнула шею российской школьнице

Сухая ветка насквозь проткнула шею школьнице в Ростове-на-Дону

Сухая ветка насквозь проткнула шею школьнице в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

По сведениям российского издания, девочка неудачно прыгнула с крыши гаража. Она упала прямо на 14-сантиметровый сук — чудом он прошел в нескольких миллиметрах от артерии.

Несовершеннолетнюю экстренно доставили в детскую областную больницу и прооперировали. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что пациентка больницы в Санкт-Петербурге прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем. Медики перевели пострадавшую в отделение реанимации. Свой поступок она объяснила помутнением сознания из-за высокой температуры.

Еще раньше в Кировской области попавшая в глаз мужчине при ДТП палка проткнула ему мозг.