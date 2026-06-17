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Забота о себе
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09:33, 17 июня 2026Забота о себе

Врач назвал наиболее часто пропускаемый ранний признак деменции

Невролог Далви: Трудности с подбором слов могут быть ранним признаком деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Американский невролог Ариф Далви назвал ранний признак деменции, который, по его мнению, очень часто не замечают и пропускают. Своими наблюдениями врач поделился с изданием Huffington Post.

По его словам, этим признаком может быть то, что человек во время разговора регулярно забывает нужное слово. «Трудности с речью, включая трудности с подбором слов, неправильное построение предложений или трудности с выражением мыслей могут проявляться задолго до потери памяти», — отметил невролог.

Далви также подчеркнул, что ранним признаком деменции может быть нарушение зрительных и пространственных навыков. В этом случае человек испытывает трудности, когда ему нужно сориентироваться на знакомом маршруте.

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Невролог Стэнли Аппель добавил, что при деменции могут появляться трудности при выполнении привычных задач, чувствительность к шуму и изменение вкуса и обоняния. «Некоторые виды деменции, такие как деменция с тельцами Леви, могут вызывать галлюцинации или бред. Однако галлюцинации могут быть вызваны и другими причинами, и любые необычные симптомы следует обсудить с врачом», — посоветовал доктор.

Ранее врач Майкл Мрозински заявил, что самым эффективным способом снизить риск деменции является занятие спортом. Он объяснил, что во время движения улучшается кровоснабжение мозга, благодаря чему он получает больше кислорода.

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