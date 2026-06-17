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Силовые структуры
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12:32, 17 июня 2026Силовые структуры

Вскрывший тайник с бомбой российский подросток получил семь лет колонии

В Воронежской области осудили подростка за подготовку теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области осудили подростка за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой, с использованием сети Интернет») УК РФ.

Как установил суд, в мае 2025 года 16-летний подросток установил конфиденциальные отношения с представителями иностранных спецслужб. По их заданию за денежное вознаграждение он осуществлял подготовку к подрыву автомобиля, который использовал российский военнослужащий. Для этого он извлек из тайника и перепрятал самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд с учетом позиции прокуратуры приговорил его к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин оказался причастен к теракту.

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