Зеленский встретился с премьером Индии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты», — написал Зеленский.
По его словам, индийский премьер заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной.
Ранее Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.