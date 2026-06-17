Зеленский встретился с премьером Индии

Зеленский провел встречу с премьером Индии Моди

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты», — написал Зеленский.

По его словам, индийский премьер заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.