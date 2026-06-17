Женщина отказалась от карьеры в крупной компании и стала БДСМ-госпожой по одной причине

БДСМ-госпожа Ева О отказалась от успешной карьеры в бизнесе ради работы в сфере секс-услуг. В интервью подкасту LADbible Stories она рассказала, почему выбрала эту профессию.

Сразу же после окончания учебы женщина получила работу в крупной компании, однако вскоре разочаровалась в ней. На вопрос, что побудило ее сменить профессию, О ответила: «Желание сбежать от корпоративного рабства. Я работала консультантом по стратегическому развитию, это был мой первый очень большой контракт. Но быстро стало ясно, что служить большим начальникам — не мое. Так что теперь они служат мне».

По ее словам, она решила узнать, что такое БДСМ, после шуток друзей, которые утверждали, что у нее очень властный характер. О нашла информацию в сети, и с тех пор больше 15 лет является доминатрикс.

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