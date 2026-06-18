Генерал назвал возможное место запуска дронов ВСУ на Москву

Генерал-майор Липовой: ВСУ могли запустить дроны на Москву из Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны в сторону Москвы из Харьковской и Сумской областей. Возможное место запуска беспилотников назвал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с «Газетой.Ru».

«Беспилотники самолетного типа были запущены с приграничных территорий, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области», — сказал Липовой.

Генерал также отметил, что во время налета дронов на столицу ВСУ использовали волновую тактику. По его словам, украинские военные сначала пытались отвлечь внимание российских систем противовоздушной обороны, после чего запускали ударные беспилотники.

О массированном налете дронов ВСУ на Москву стало известно ночью 18 июня. Атака около 200 беспилотников на столицу стала самой крупной за два года. Военный корреспондент Александр Коц утверждал, что ВСУ провели налет на Москву в три такта: разведка, проверка, удар.