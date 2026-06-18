Генерал описал тактику налетов дронов ВСУ на Москву

Генерал-майор Липовой: ВСУ использовали волновую тактику во время налета дронов на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали волновую тактику во время налетов дронов на Москву и другие российские регионы. Эту стратегию украинских военных описал герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с «Газетой.Ru».

Липовой заявил, что Украина каждый раз меняет тактику запуска беспилотников. «В данной ситуации, скорее всего, была волновая тактика. Первая волна идет, которая полностью на себя отвлекает внимание наших средств противовоздушной обороны, а за ней идет уже ударный беспилотник», — сказал генерал-майор.

По его словам, российские военнослужащие фиксируют беспилотники еще с мест их старта, после чего наносят по ним удары артиллерией и авиацией.

ВСУ пытались атаковать Москву дронами в ночь на 18 июня — налет около 200 беспилотников на столицу стал самым крупным за два года. По предположительной информации, украинские военные могли использовать для атаки беспилотники типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер».