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Из жизни
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10:13, 18 июня 2026Из жизни

109-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

109-летняя американка назвала ходьбу главной причиной своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ivanova Ksenia / Sshutterstock / Fotodom

Жительница американского штата Висконсин отметила 109-й день рождения и раскрыла простые секреты своего долголетия. Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Сара Левин родилась 12 июня 1917 года в Иллинойсе, в 1939-м она вышла замуж и переехала в город Расин, где живет по сей день. Поздравить американку с днем рождения приехали сын с дочерью, четверо внуков и правнук. До 100 лет Левин жила в собственном доме, но после замены тазобедренного сустава решила перебраться в пансионат для пожилых. Несмотря на почтенный возраст, Левин продолжает вести активный образ жизни, играет на фортепиано и научила этому детей и внуков.

Секретом своего долголетия Левин назвала три простые вещи. «Думаю, ходьба очень помогает. Я много ходила всю жизнь. И не ела фастфуд», — заявила женщина. Третьей причиной своего долголетия она назвала любовь семьи.

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В праздновании дня рождения 109-летней именинницы приняли участие не только родные и друзья, но и пожарные Расина, которые прокатили ее по городу.

Ранее жительница американского штата Небраска отпраздновала 103-й день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго, потому что слушалась маму.

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