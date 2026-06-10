103-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет долголетия

103-летняя американка назвала любовь к маме и хорошее питание причиной своего долголетия

Жительница американского штата Небраска отпраздновала 103-й день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает KCAU-TV.

Клара Морис родилась 5 июня 1923 года. Ее детство прошло на родительской ферме, и она до сих пор считает те времена лучшими в жизни. «Мои лучшие воспоминания связаны с жизнью на холмах. А еще здорово было на коньках кататься», — рассказала 103-летняя долгожительница.

Причиной своего долголетия американка назвала любовь к родителям и хорошее питание. «Слушайтесь маму и съедайте все, что у вас на тарелке», — посоветовала женщина.

В честь дня рождения родные подготовили для Морис сюрприз. Именинница прокатилась с родственниками и друзьями на лимузине по городу Саут-Су-Сити. Праздничная процессия, которую сопровождали пожарные автомобили, проехала мимо дома, где когда-то жила Клара Морис.

Ранее 106-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла алкогольный секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря двум спиртным напиткам.