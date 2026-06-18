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11:55, 18 июня 2026Россия

16 человек пострадали при атаке украинских БПЛА под Москвой

Губернатор Воробьев: 16 человек пострадали при атаке украинских БПЛА в Подмосковье
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

16 человек пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что среди раненых есть двое детей.

Воробьев разъяснил, что в Раменском пострадали три человека. 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей был доставлен в Раменскую больницу. Десятилетнюю школьницу с травмами голеней отвезли в Центр охраны материнства и детства. 35-летнего мужчину с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи также госпитализировали.

По данным подмосковного губернатора, в Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Медики оказали ему помощь амбулаторно.

В Люберцах пострадали двое мужчин — 20 и 33 лет. Их привезли в больницу с травмой бедра и переломом руки. Состояние обоих оценивается как средней тяжести, указал Воробьев.

В Дзержинском у мужчины выявили ранения шеи. Его доставили в Люберецкую больницу. В Котельниках пострадали восемь человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча, подчеркнул Воробьев.

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