18-летний турист вылетел из конной повозки в США и не выжил на глазах у друзей

NYP: 18-летний турист вылетел из конной повозки в США, ударился головой и не выжил

Юный турист решил покататься в конной повозке с друзьями и не выжил у них на глазах. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

17 июня кучер вез трех пассажиров по Центральному парку Нью-Йорка, США. Около 14:45 мужчина остановил карету и отошел в сторону, чтобы сфотографировать туристов. В этот момент лошадь испугалась и бросилась в сторону, потащив за собой пассажиров.

18-летний путешественник из Индии Романч Махаджан вылетел из повозки и ударился головой. После этого прогулочная карета рухнула на бок, и двое оставшихся в ней пассажиров смогли выбраться наружу.

Махаджана доставили в медицинский центр, где он позже перестал подавать признаки жизни. Его друзья не сообщили о каких-либо травмах. «Это недопустимо. Водитель не должен покидать экипаж, чтобы фотографировать. Мы поддерживаем проведение полного расследования», — заявил вице-президент по административным вопросам местного отделения профсоюза TWU Local 100 Александр Кемп.

Ранее туристка потеряла равновесие из-за комаров, рухнула со смотровой площадки и не выжила. 59-летняя женщина в составе группы из 14 человек осматривала пещеры Спар, образованные на месте заброшенной шахты в Бразилии.