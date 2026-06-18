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15:09, 18 июня 2026Путешествия

Туристка потеряла равновесие из-за комаров, рухнула со смотровой площадки и не выжила

Bild: Туристка рухнула со смотровой площадки в пещерах Спар в Бразилии и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: rosemarysuzart.garcia / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Туристка отправилась в поход по пещерам Бразилии, упала со смотровой площадки и не выжила. Об этом стало известно Bild.

14 июня 59-летняя Розмари Сузарт Гарсия в составе группы из 14 человек осматривала пещеры Спар, образованные на месте заброшенной шахты. Когда Гарсия ступила на тропинку возле смотровой площадки, она попыталась защититься от комаров и потянулась за спреем от насекомых.

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Женщина подняла ногу, опрыскала ее средством, но потеряла равновесие и упала. «Инструктор пытался удержать ее и чуть сам не упал», — сказал участник экспедиции Джовани Максимино.

Гарсия пролетела 30 метров, а гиду удалось ухватиться за корень и спастись. По приезде на вызов служба экстренной помощи обнаружила бездыханную путешественницу, реанимировать ее не удалось. На данный момент власти расследуют все обстоятельства несчастного случая.

Ранее покоривший горную вершину с другом турист упал у него на глазах и не выжил. Мужчины объединились в связку и поднялись на двухтысячник Шеттельтурм.

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