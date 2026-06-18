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09:06, 18 июня 2026Путешествия

Аэропорт Москвы снова частично прекратил работу

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами
Алина Черненко

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Московский аэропорт Внуково утром 18 июня снова частично прекратил работу — он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Уточняется, что временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 18 июня назвали крупнейшим за два года. Число сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 137.

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