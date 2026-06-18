Аэропорт Москвы снова частично прекратил работу

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами

Московский аэропорт Внуково утром 18 июня снова частично прекратил работу — он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Уточняется, что временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 18 июня назвали крупнейшим за два года. Число сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 137.

