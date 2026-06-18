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11:17, 18 июня 2026Путешествия

Аэропорт Шереметьево открылся

Росавиация: Московский аэропорт Шереметьево вернулся к работе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский аэропорт Шереметьево открылся после вводившихся утром 18 июня ограничений на полеты. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Запрет на выпуск и прием самолетов в авиагавани действовал с 09:06 до 10:58 по московскому времени. Кроме того, частично вернулись к работе аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию.

Ранее сообщалось, что число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево.

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