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19:03, 18 июня 2026Культура

Анита Цой высказалась о невесте 33-летнего сына

Певица Анита Цой рассказала, какой видит будущую избранницу 33‑летнего сына Сергея
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Анита Цой высказалась о будущей избраннице сына Сергея. Ее слова приводит «ТВ Mail».

Цой призналась, что надеется, что 33‑летний наследник артистки выберет девушку, похожую на нее саму — невысокого роста и не супермодельной внешности.

«Он очень меня любит. Мне кажется, он ищет такую же девушку. Единственное — не хочет, чтобы она была артисткой, а чтобы была из его сферы — экономики, финансов. Главное, чтобы им было о чем поговорить», — сообщила Анита Цой.

Певица отметила, что не пытается найти невесту сыну, ведь главное для нее, чтобы мужчина был счастлив.

Ранее Анита Цой вышла на связь с подписчиками после сложной операции. Артистка призналась, что мучилась от болей.

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