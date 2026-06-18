Анита Цой высказалась о невесте 33-летнего сына

Певица Анита Цой рассказала, какой видит будущую избранницу 33‑летнего сына Сергея

Певица Анита Цой высказалась о будущей избраннице сына Сергея. Ее слова приводит «ТВ Mail».

Цой призналась, что надеется, что 33‑летний наследник артистки выберет девушку, похожую на нее саму — невысокого роста и не супермодельной внешности.

«Он очень меня любит. Мне кажется, он ищет такую же девушку. Единственное — не хочет, чтобы она была артисткой, а чтобы была из его сферы — экономики, финансов. Главное, чтобы им было о чем поговорить», — сообщила Анита Цой.

Певица отметила, что не пытается найти невесту сыну, ведь главное для нее, чтобы мужчина был счастлив.

Ранее Анита Цой вышла на связь с подписчиками после сложной операции. Артистка призналась, что мучилась от болей.