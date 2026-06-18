Британец вышел из тюрьмы в Таиланде и рассказал об изнасиловании и избиении палками

Британец рассказал об условиях в таиландских тюрьмах, где он провел почти полтора года

Британец вышел из тюрьмы в Таиланде, где он отбывал наказание почти полтора года, и рассказал об условиях содержания. Об этом сообщает издание The Thaiger.

27-летний Оливер Харди из Великобритании приехал в Таиланд в январе 2023 года и заплатил за оформление визы незнакомцу, который, как оказалось позднее, был мошенником. В 2024 году Харди задержали в бангкокском аэропорту и уличили в нарушении визового режима и подделке документов. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы.

Первые 46 дней Харди провел в центре временного содержания для мигрантов. По его словам, в камере находились 120 человек, а единственный туалет не работал. После этого он прошел еще через две тюрьмы. В одной из них британец в первую же ночь стал свидетелем изнасилования. В другой пьяные надзиратели регулярно устраивали избиения деревянными палками.

Харди утверждает, что против него ополчилась группа заключенных, связанная с организованной преступностью. В ходе стычки один из них ударил его заточенным пластиковым предметом в ногу.

В общей сложности британец пробыл за решеткой год и четыре месяца, после чего его освободили.

Ранее сообщалось о мужчине из Великобритании, который отсидел 18 лет в тюрьме Бангкванг в Таиланде из-за контрабанды наркотиков. Он рассказывал про драки заключенных, где шли в ход тесаки, и жестоких избиениях, которые устраивали заключенные.