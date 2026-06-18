Бывшему замминистра культуры России отказали в УДО

В Москве суд отказал в досрочном освобождении экс-замминистра культуры РФ

В Москве суд отказал в досрочном освобождении экс-замминистра культуры РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой, приговоренной к семи годам по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и отказал в условно-досрочном освобождении (УДО).

Бывшая чиновница в СИЗО получила восемь поощрений, освоила несколько рабочих профессий, при этом посещает храм в Перово, но всего этого не хватило, чтобы убедить суд в ее исправлении.

По данным следствия, экс-замминистра необоснованно включила «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити», в программу «Пушкинской карты». В результате ее действий компания, не являющаяся музеем, продала билетов на общую сумму более 125 миллионов рублей, которые были компенсированы школьникам за счет средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что имущество экс-замминистра культуры России арестовали по делу о злоупотреблениях.