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15:51, 18 июня 2026Бывший СССР

Бывший премьер Украины рассказал о замене Зеленского

Азаров: У Зеленского нет ни одного качества, которое делало бы его незаменимым
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Украинский лидер Владимир Зеленский не обладает незаменимыми качествами для того, чтобы оставаться на посту президента. Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Комсомольской правде».

«У Зеленского нет ни одного качества, которое делало бы его незаменимым для его хозяев. А народу, кроме бедствий, разрухи и смертей, он ничего не дал. Найти ему замену проблемы нет», — рассказал политик.

Азаров не стал называть фамилий. Он также подчеркнул, что среди возможных кандидатов на пост президента нет ни одного человека, кто бы выступал за мир с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами за счет хамского и агрессивного поведения. Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Зеленский попросту хамит и выдумывает разного рода небылицы.

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