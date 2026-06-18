Украинский лидер Владимир Зеленский не обладает незаменимыми качествами для того, чтобы оставаться на посту президента. Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Комсомольской правде».
«У Зеленского нет ни одного качества, которое делало бы его незаменимым для его хозяев. А народу, кроме бедствий, разрухи и смертей, он ничего не дал. Найти ему замену проблемы нет», — рассказал политик.
Азаров не стал называть фамилий. Он также подчеркнул, что среди возможных кандидатов на пост президента нет ни одного человека, кто бы выступал за мир с Россией.
Ранее сообщалось, что Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами за счет хамского и агрессивного поведения. Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Зеленский попросту хамит и выдумывает разного рода небылицы.