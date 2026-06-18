Дипломат Корчмарь: ОАЭ могут стать посредником на переговорах по Украине

Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон, считает чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь. Таким мнением он поделился в беседе с НСН.

На эту роль, уверен дипломат, подойдут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это государство является нейтральной стороной в отличие от поставляющей дроны Bayraktar Украине и входящей в НАТО и «Коалицию желающих» Турции и предоставляющих через Евросоюз Киеву вооружение и разведданные Соединенных Штатов.

«Нейтральный посредник — это страна, которая не оказывает никакой военной помощи той или иной стороне», — напомнил дипломат.

При этом Корчмарь уточнил, что предоставление площадки для переговоров не является посредничеством.

Ранее замглавы российского МИД Александр Алимов высказался о посреднической роли ООН в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Россия не рассчитывает, что ООН станет посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта.