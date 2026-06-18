Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 18 июня 2026Мир

Дипломат назвал возможного посредника на переговорах по Украине

Дипломат Корчмарь: ОАЭ могут стать посредником на переговорах по Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон, считает чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь. Таким мнением он поделился в беседе с НСН.

На эту роль, уверен дипломат, подойдут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это государство является нейтральной стороной в отличие от поставляющей дроны Bayraktar Украине и входящей в НАТО и «Коалицию желающих» Турции и предоставляющих через Евросоюз Киеву вооружение и разведданные Соединенных Штатов.

«Нейтральный посредник — это страна, которая не оказывает никакой военной помощи той или иной стороне», — напомнил дипломат.

При этом Корчмарь уточнил, что предоставление площадки для переговоров не является посредничеством.

Ранее замглавы российского МИД Александр Алимов высказался о посреднической роли ООН в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Россия не рассчитывает, что ООН станет посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

    Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Россиянам назвали главные опасности съемки беспилотников ВСУ

    В российском городе подростки распылили газовый баллончик в автобусе с людьми

    Летавший на параплане турист врезался в линию электропередачи и не выжил

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать ужесточения риторики

    В России заявили о необходимости резких изменений в военной сфере после атаки на Москву

    Российская ученая нашла в горах Абхазии почти исчезнувший вид цветка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok