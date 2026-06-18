Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

Подельников петербургского миллиардера Трабера отправили в СИЗО

Двух предполагаемых подельников 75-летнего российского миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году, арестовали по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия, в СИЗО на время расследования уголовного дела отправили Владимира Даниленко и Саида Саладинова. Обоих обвиняют в расправах и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, Даниленко являлся партнером Трабера по бизнесу.

О задержании Трабера стало известно 17 июня, его обвинили в расправе над Петровым в 2020 году. Следствие считает миллиардера заказчиком преступления. В рамках расследования уголовного дела арестовали и 48-летнего профессионального боксера Алисултана Надирбегова