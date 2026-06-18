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14:44, 18 июня 2026Силовые структуры

Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

Подельников петербургского миллиардера Трабера отправили в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Илья Трабер

Илья Трабер. Фото: Courts of general jurisdiction of Moscow / Handout via Reuters

Двух предполагаемых подельников 75-летнего российского миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году, арестовали по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия, в СИЗО на время расследования уголовного дела отправили Владимира Даниленко и Саида Саладинова. Обоих обвиняют в расправах и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, Даниленко являлся партнером Трабера по бизнесу.

О задержании Трабера стало известно 17 июня, его обвинили в расправе над Петровым в 2020 году. Следствие считает миллиардера заказчиком преступления. В рамках расследования уголовного дела арестовали и 48-летнего профессионального боксера Алисултана Надирбегова

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