Сообщником миллиардера по делу о расправе над депутатом оказался двукратный чемпион России

По делу Трабера об убийстве Петрова арестован двукратный чемпион РФ Надирбегов

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего профессионального боксера Алисултана Надирбегова по уголовному делу о расправе над депутатом Александром Петровым, по которому фигурантом также проходит петербургский миллиардер Илья Трабер. Об этом сообщает «КП в Санкт-Петербурге».

Следствие считает спортсмена киллером, а его сообщника — заказчиком преступления. На суде во время избрания ему меры пресечения боксер вел себя уверенно и даже показал жест, подняв вверх указательный палец правой руки.

Надирбегов родился в Дагестане, профессиональным боксом занимался в Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 килограмма. В 12-раундовом бою он победил боксера из Узбекистана. Тогда попал на 10-е место рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).

75-летнего Трабера также отправили в СИЗО на два месяца.