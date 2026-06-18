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17:35, 18 июня 2026Спорт

Футболисту сборной Кот-д'Ивуара отказали во въезде в Канаду

Футболисту сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи отказали во въезде в Канаду
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Ross / Imagn Images / Reuters

Власти Канады отказали во въезде в страну нападающему сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи. Об этом The Guardian сообщили в Федерации футбола Кот-д'Ивуара.

Игрок не получил канадскую визу и не смог отправиться вместе с командой на матч второго тура группового этапа чемпионата мира. В этой встрече африканцы 20 июня сыграют с Германией.

В Федерации футбола Кот-д'Ивуара подчеркнули, что их не уведомляли ни о какой судебной или административной процедуре, касающейся Ваи. «Футболист останется в США в ожидании возвращения команды. Федерация футбола Кот-д'Ивуара продолжит внимательно следить за ситуацией», — заявили в организации.

Права на 23-летнего Ваи принадлежат немецкому «Айнтрахту». Ваи вышел в стартовом составе ивуарийцев в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора (1:0).

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