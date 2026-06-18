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19:30, 18 июня 2026Забота о себе

Гинеколог призвал некоторых женщин не повышать низкий уровень ферритина

Гинеколог Лубнин: Нет необходимости повышать ферритин, если нет симптомов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Врач-гинеколог Дмитрий Лубнин призвал некоторых женщин не повышать низкий уровень ферритина. О том, кому не нужны препараты железа, он рассказал, отвечая на вопросы своих подписчиков в Telegram-канале.

Лубнин зачитал сообщение 31-летней женщины. Она рассказала, что по анализам ее ферритин находится на уровне восемь, а гемоглобин — 135. По ее словам, врач рекомендовал препараты железа, хотя у нее нет жалоб на здоровье. «В данной истории я не понимаю, зачем дополнять себя железом, если организм решил, что ему достаточно держать именно такой запас, то есть на уровне восемь. Значит, этого хватает и пусть так и будет», — заявил гинеколог.

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Прежде чем повышать ферритин, специалист посоветовал изучить ощущения. Если нет усталости, выпадения волос и других симптомов, то нет необходимости во что бы то ни стало добиваться определенного показателя в анализах.

При этом врач подчеркнул, что железо жизненно важно для организма. Женщины, у которых низкий уровень ферритина, часто ощущают слабость, не могут заниматься спортом, у них холодеют ноги, выпадают волосы и даже начинается депрессия. По словам специалиста, чтобы справиться с этими проблемами, нужно поднять ферритин примерно до 50, но при отсутствии симптомов делать этого не нужно. «Мы все разные и не сделаны по стандарту», — заключил он.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов раскритиковал популярный у россиян способ бороться с изжогой. По его мнению, молоко — это не лучший способ справиться с этой проблемой.

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