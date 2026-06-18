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16:38, 18 июня 2026Спорт

Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за позиции по России

Глава Международной федерации бенди подал в отставку, так как против возвращения России
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

Глава Международной федерации бенди (FIB) Хенрик Нильссон подал в отставку из-за позиции по России. Об этом сообщает Expressen.

Нильссон написал открытое письмо, в котором заявил, что покидает пост из-за разногласий в организации насчет допуска сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям. «Федерация работает над тем, чтобы вернуть Россию и Белоруссию. Я не могу поддержать это. Не могу сказать, что горжусь должностью президента FIB, когда дела идут в этом направлении», — написал Нильссон.

Ранее чемпионат мира по бенди-2027 отменили из-за неучастия россиян. «Когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе», — заявил генеральный секретарь Шведской федерации бенди Даниэль Андерссон.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. Первенство планеты 2026 года прошло с 12 по 18 января в финском городе Пори.

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