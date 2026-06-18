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18:23, 18 июня 2026Культура

Игравшую русскую проститутку актрису арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Британскую актрису Эмаа Хуссен арестовали по делу о контрабанде наркотиков в Австралию
Андрей Шеньшаков

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

Британскую актрису Эмаа Хуссен, известную по роли в фильме с Джейсоном Стейтемом, обвинили в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает издание Nine.com.au.

По информации местной полиции, 34-летняя Хуссен могла быть частью схемы по перевозке запрещенных веществ в Австралию из Западной Африки. Она была задержана вместе с супружеской парой из Аделаиды по обвинению в попытке ввезти около 320 килограммов метамфетамина (стоимостью 296 миллионов долларов). Наркотики были спрятаны в мешках с древесным углем.

Дома у Хуссен были найдены еще 32 сумки, в которых, как сообщается, ранее хранились наркотики. Известно, что Эмаа, которая снялась в проектах «Жители Ист-Энда» и «Эффект колибри», останется под арестом до заседания суда, которое назначено на август.

Ранее задержанной из-за наркотиков звезде «Великолепного века» предрекли большой тюремный срок. Обвинение может потребовать арестовать звезду и других знаменитостей в связи с недавним скандалом.

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