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08:01, 18 июня 2026Силовые структуры

Информация о волонтерах и военных объектах стоила россиянину девяти лет колонии

В Забайкалье житель сел на 9 лет за передачу данных о военных и волонтерах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Военный суд дал 20-летнему жителю Забайкальского края девять лет колонии общего режима за передачу противнику информации об объектах Вооруженных сил России и волонтерских организациях. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодого человека признали виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Установлено, что в начале 2024 года он написал представителю запрещенной в России террористической организации и по его заданию потом собирал и передавал данные.

Интерес украинского куратора заключался в военных объектах и волонтерах, которые помогали военным.

Ранее сообщалось, что в Приморье двух обманутых подростков будут судить за поджоги.

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