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00:58, 18 июня 2026Мир

Иран предупредил США о последствиях одного опрометчивого шага

МИД Ирана: Тегеран зеркально ответит на затягивание США с выполнением своих обязательств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Тегеран будет вправе игнорировать сроки выполнения своих обязательств, если США будут вести себя в таком же ключе. Об этом предупредил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

«Если американцы будут затягивать с выполнением своих обязательств, мы тоже будем затягивать. Мы не собираемся выполнять свои обязательства, если вторая сторона будет уклоняться от их выполнения», — сказал дипломат.

Ранее 18 июня стало известно, что Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. В нем прописаны дальнейшие переговоры по ядерной проблеме и снятию санкций. Документ уже вступил в силу.

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