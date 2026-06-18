Иран предупредил США о последствиях одного опрометчивого шага

МИД Ирана: Тегеран зеркально ответит на затягивание США с выполнением своих обязательств

Тегеран будет вправе игнорировать сроки выполнения своих обязательств, если США будут вести себя в таком же ключе. Об этом предупредил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

«Если американцы будут затягивать с выполнением своих обязательств, мы тоже будем затягивать. Мы не собираемся выполнять свои обязательства, если вторая сторона будет уклоняться от их выполнения», — сказал дипломат.

Ранее 18 июня стало известно, что Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. В нем прописаны дальнейшие переговоры по ядерной проблеме и снятию санкций. Документ уже вступил в силу.