Историк моды раскрыл стоимость роскошного образа Яны Рудковской

Историк моды Вовк: Образ Рудковской на премии «Муз-ТВ» составил 1,1 миллиона рублей

Историк моды Анатоль Вовк раскрыл стоимость роскошного образа продюсера Яны Рудковской на премии «Муз-ТВ». Информация опубликована в его Telegram-канале.

Так, эксперт исследовал наряд знаменитости, в котором соединились изделия люксовых брендов Alexander McQueen, Dior и Saint Laurent.

Речь идет о черном платье из коллекции осень-зима 2022 года Alexander McQueen, цена на которое составляет 7,2 тысячи евро (606 тысяч рублей). В качестве аксессуаров Рудковская выбрала желтую сумку Mini Lady Dior Bag за 4450 фунтов стерлингов (432 тысячи рублей). Завершили образ черные туфли Saint Laurent с розами за 1181 доллар (86,7 тысячи рублей). Общая стоимость всех предметов гардероба составила 1,1 миллиона рублей.

Ранее в июне Рудковская похвасталась пляжным образом за миллион рублей. Она снялась в комплекте Chanel за 150 тысяч рублей, состоящем из топа и шортов, а также балеток черного цвета за 232 тысячи рублей.