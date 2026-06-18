Израиль вызвал посла Белоруссии после слов Лукашенко о Холокосте и секторе Газа

Посла Белоруссии Ярошевича вызвали в МИД Израиля из-за слов Лукашенко о Холокосте

Послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу сделали выговор в МИД Израиля из-за сравнения президентом Белоруссии Александром Лукашенко Холокоста с действиями ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в секторе Газа. Об этом сообщает израильское ведомство, передает ТАСС.

«Гендиректор МИД Эден Бар-Таль вызвал посла Белоруссии для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что Израиль категорически отвергает сравнение Холокоста, который в том числе был на территории Белоруссии, с ситуацией в секторе Газа.

Ранее в МИД Израиля назвали неприемлемым заявление Лукашенко о том, что мир обсуждает преступления против израильтян, игнорируя действия Израиля в Газе.