Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 18 июня 2026Бывший СССР

Кабмин Украины решил защитить солдат от одной зависимости

Кабмин Украины: Военным будет ограничен доступ к азартным играм
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Кабинет министров Украины принял постановление, которое нацелено на защиту военнослужащих и их семей от рисков последствий одной зависимости. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства цифровой трансформации страны.

Украинские власти решили на законодательном уровне ограничить военным доступ к азартным играм на время военного положения.

«Решение было разработано совместно с министерством обороны, и в настоящее время ведется техническая подготовка», — отмечается в сообщении.

В Минцифре пояснили, что при регистрации или входе в онлайн-казино система автоматически проверяет пользователя по двум государственным реестрам: реестру лиц, которым ограничен доступ, и реестру военнослужащих. Если человек есть в одном из них, то доступ к игре будет заблокирован.

Организатор азартных игр не будет видеть статус военнослужащего. В министерстве утверждают, что система передаст только факт ограничения — без деталей и объяснений.

«Военные ежедневно защищают наше право на свободу. Наша задача — защитить их от негативных последствий игровой зависимости», — добавили украинские власти.

Ранее были раскрыты расходы Соединенных Штатов Америки на создание биолабораторий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Путин назвал запуск агрегата для СПГ шагом в технологической независимости

    Кабмин Украины решил защитить солдат от одной зависимости

    Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с психическими отклонениями

    Вэнс переадресовал Рубио важный вопрос журналистов о Кубе

    В Казахстане нашли «резиновую» квартиру с тысячей мигрантов

    Япония сдвинулась на восток из-за землетрясения

    Мощное уничтожение 2С1 «Гвоздика» ВСУ возле Николаевки попало на видео

    Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд

    В украинском городе запретили песни и фильмы на русском языке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok