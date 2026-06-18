Кабинет министров Украины принял постановление, которое нацелено на защиту военнослужащих и их семей от рисков последствий одной зависимости. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства цифровой трансформации страны.
Украинские власти решили на законодательном уровне ограничить военным доступ к азартным играм на время военного положения.
«Решение было разработано совместно с министерством обороны, и в настоящее время ведется техническая подготовка», — отмечается в сообщении.
В Минцифре пояснили, что при регистрации или входе в онлайн-казино система автоматически проверяет пользователя по двум государственным реестрам: реестру лиц, которым ограничен доступ, и реестру военнослужащих. Если человек есть в одном из них, то доступ к игре будет заблокирован.
Организатор азартных игр не будет видеть статус военнослужащего. В министерстве утверждают, что система передаст только факт ограничения — без деталей и объяснений.
«Военные ежедневно защищают наше право на свободу. Наша задача — защитить их от негативных последствий игровой зависимости», — добавили украинские власти.
Ранее были раскрыты расходы Соединенных Штатов Америки на создание биолабораторий на Украине.