Кабмин Украины: Военным будет ограничен доступ к азартным играм

Кабинет министров Украины принял постановление, которое нацелено на защиту военнослужащих и их семей от рисков последствий одной зависимости. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства цифровой трансформации страны.

Украинские власти решили на законодательном уровне ограничить военным доступ к азартным играм на время военного положения.

«Решение было разработано совместно с министерством обороны, и в настоящее время ведется техническая подготовка», — отмечается в сообщении.

В Минцифре пояснили, что при регистрации или входе в онлайн-казино система автоматически проверяет пользователя по двум государственным реестрам: реестру лиц, которым ограничен доступ, и реестру военнослужащих. Если человек есть в одном из них, то доступ к игре будет заблокирован.

Организатор азартных игр не будет видеть статус военнослужащего. В министерстве утверждают, что система передаст только факт ограничения — без деталей и объяснений.

«Военные ежедневно защищают наше право на свободу. Наша задача — защитить их от негативных последствий игровой зависимости», — добавили украинские власти.

Ранее были раскрыты расходы Соединенных Штатов Америки на создание биолабораторий на Украине.