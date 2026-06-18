Катя Лель упала с высоты на съемках

Певица Катя Лель рассказала о падении с высоты на съемках несколько недель назад

Певица Катя Лель рассказала о несчастном случае, который произошел с ней на съемках около двух с половиной недель назад. Ее слова передает 5-tv.ru.

Исполнительница хита «Муси-пуси» призналась, что во время подготовки к номеру одного из шоу она упала в провалившуюся декорацию в форме круга, приземлившись на руки и ноги.

«Не знаю, каким чудом меня кто‑то поддержал, я сгруппировалась, как кошка. Сильно упала, такой грохот был. Я вообще не поняла, что произошло», — заявила певица.

Лель также отметила, что на шум прибежал певец и актер Алексей Воробьев, который сразу бросился ей помогать.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой ослабленной энергией певицы. По ее словам, депрессия, недосып или сниженный иммунитет могли сделать ауру артистки уязвимой.