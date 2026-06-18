Королеву красоты объявили одержимой дьяволом из-за утробного рычания

Победительницу «Мисс мира Чили» объявили одержимой дьяволом из-за экстремального вокала

Победительницу конкурса красоты «Мисс мира Чили 2025» объявили одержимой дьяволом из-за участия в группе, исполняющей дэт-метал. Интервью с королевой красоты публикует Daily Star.

28-летняя Игнасия Фернандес одержала победу в национальном конкурсе в 2025-м и представит Чили на «Мисс мира 2026». При этом с 2020 года она является вокалисткой дэт-метал-группы Decessus, где поет с использованием гроулинга — экстремального вокального приема, при котором голос звучит как низкое, утробное рычание. На конкурсе «Мисс мира Чили 2025» она вместе с гитаристом Decessus исполнила одну из своих песен на сцене. Ролик с ее выступлением стал одной из главных интернет-сенсаций года на родине.

В интервью изданию Фернандес рассказала, что многих соотечественников напугала ее манера пения. «Конечно, я получала сообщения, что я одержимая, особенно от женщин постарше. Но меня совершенно это не волнует», — заявила королева красоты.

Фернандес добавила, что куда больше расстроилась из-за людей, которые утверждали, что ее вокал был обработан искусственным интеллектом (ИИ). «Я очень злилась, особенно потому что получала такие комментарии от других вокалистов, — призналась Фернандес. — Они сомневались в моем голосе, говорили, что это фальшивка, какой-то эффект или ИИ. Мне что, прийти в вашу чертову гостиную и спеть?»

Королева красоты заявила, что теперь успокоилась и не собирается ничего доказывать сомневающимся в ее способностях.

Ранее в Турции бывшую участницу конкурса красоты «Мисс мира» поймали с наркотиками вместе с другими знаменитостями. Полиция арестовала 47-летнюю модель и певицу Айше Хатун Онал, которая участвовала в конкурсе в 1999 году.

