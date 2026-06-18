Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

В Шатуре полиция задержала 2 курьеров мошенников, похитивших у пенсионерки 7 млн рублей

Пенсионерка из Шатуры стала жертвой мошенников, похитивших у нее более семи миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Московской области.

В течение двух недель пожилой женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пострадавшую, что от ее имени оформлена доверенность на мужчину, разыскиваемого за терроризм. Для подтверждения невиновности пенсионерке предложили «задекларировать» сбережения, передав их «инкассаторам». За несколько дней она сняла со счетов около 7,5 миллиона рублей и отдала их троим курьерам недалеко от дома.

Мошенники продолжили звонить и требовать оставшиеся деньги. Тогда женщина обратилась в полицию, и ее дальнейшее общение с аферистами проходило под контролем полиции. При попытке получить муляж денег в Москве задержали девушку-курьера, позже установили и второго посыльного, который ранее забирал у пенсионерки часть накоплений.

Несовершеннолетний соучастник пояснил, что нашел подработку в мессенджере. По его словам, он распечатывал документы, отвозил их клиентам, забирал посылки и перевозил по указанию куратора.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше бояться звонков мошенников после введения обязательной маркировки вызовов.