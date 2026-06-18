Лавров: Вклад Европы в разжигание украинского кризиса невозможно отрицать

Вклад Европы в разжигание украинского кризиса невозможно отрицать, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, вместе с США страны Европы инспирировали «оранжевую революцию» в Киеве в 2004 году. «Ради создания антироссийского плацдарма на Украине годами скупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали украинский национализм, делали все, чтобы отдалить Украину от России», — написал он.

Ранее Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые появляются у батальонов Украины. Так глава МИД прокомментировал сообщение о том, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины.