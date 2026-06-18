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00:06, 19 июня 2026Мир

Лавров оценил вклад Европы в разжигание украинского кризиса

Лавров: Вклад Европы в разжигание украинского кризиса невозможно отрицать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Вклад Европы в разжигание украинского кризиса невозможно отрицать, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, вместе с США страны Европы инспирировали «оранжевую революцию» в Киеве в 2004 году. «Ради создания антироссийского плацдарма на Украине годами скупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали украинский национализм, делали все, чтобы отдалить Украину от России», — написал он.

Ранее Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые появляются у батальонов Украины. Так глава МИД прокомментировал сообщение о том, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины.

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